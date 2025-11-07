Снег и гололед осложнили движение на дорогах Хабаровского края

Ведомство просит жителей быть внимательными при непогоде. Водителям рекомендуется снижать скорость, держать дистанцию и не покидать населенные пункты без необходимости. При выезде за город следует иметь теплые вещи, воду, продукты, буксировочный трос и заряженный телефон.