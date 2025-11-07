Снег и гололед осложнили движение на дорогах Хабаровского края

Прошедшие осадки создали трудности на дорогах Хабаровского края. Движение осложнено, но ограничений для транспорта нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Из-за снега и наледи в краевом центре спасатели МЧС дежурят на опасных участках — подъемах и спусках. Для помощи водителям задействованы городские спасатели и полноприводная техника.
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС по Хабаровскому краю ведется круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. Сообщений о чрезвычайных ситуациях нет, движение на основных трассах не ограничено.
Ведомство просит жителей быть внимательными при непогоде. Водителям рекомендуется снижать скорость, держать дистанцию и не покидать населенные пункты без необходимости. При выезде за город следует иметь теплые вещи, воду, продукты, буксировочный трос и заряженный телефон.
Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Спасатели просят туристов, охотников и рыбаков воздержаться от поездок в лес и на водоемы до стабилизации погоды. В случае происшествий нужно звонить по номеру «112».