JT: Токио введет четырехдневную рабочую неделю из-за низкой рождаемости

Администрация Токио решила ввести четырехдневную рабочую неделю, чтобы урегулировать демографический кризис и повысить рождаемость. Об этом сообщили в издании Japan Times.
Власти начали выражать беспокойство из-за коэффициента рождаемости: в мегаполисе он упал до исторического минимума — 0,99 ребенка на одну женщину.
У реформы есть две цели. Первая заключается в увеличении времени для семейного общения. Вторая — в снижении психологической нагрузки на сотрудников, обусловленной хроническими переработками.
Родителям предложат сохранить стандартный рабочий график с полной оплатой труда, а также сократить ежедневную продолжительность работы на два часа.
Кроме того, ранее государственные служащие имели право на один дополнительный выходной в месяц, однако теперь такая возможность будет предоставляться еженедельно, уточнили в издании.
До этого первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко утверждал, что уровень рождаемости в России продолжает падать и сейчас приближается к отметкам 2000 года.
О том, как можно решить демографическую проблему, — в материале «Вечерней Москвы».