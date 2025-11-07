Ричмонд
JT: Токио введет четырехдневную рабочую неделю из-за низкой рождаемости

Администрация Токио решила ввести четырехдневную рабочую неделю, чтобы урегулировать демографический кризис и повысить рождаемость. Об этом сообщили в издании Japan Times.

Власти начали выражать беспокойство из-за коэффициента рождаемости: в мегаполисе он упал до исторического минимума — 0,99 ребенка на одну женщину.

У реформы есть две цели. Первая заключается в увеличении времени для семейного общения. Вторая — в снижении психологической нагрузки на сотрудников, обусловленной хроническими переработками.

Родителям предложат сохранить стандартный рабочий график с полной оплатой труда, а также сократить ежедневную продолжительность работы на два часа.

Кроме того, ранее государственные служащие имели право на один дополнительный выходной в месяц, однако теперь такая возможность будет предоставляться еженедельно, уточнили в издании.

До этого первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко утверждал, что уровень рождаемости в России продолжает падать и сейчас приближается к отметкам 2000 года.

О том, как можно решить демографическую проблему, — в материале «Вечерней Москвы».