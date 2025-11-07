Google зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента Jules

Согласно материалам Роспатента, бренд оформлен 1 ноября, а исключительные права будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак охватывает программное обеспечение и приложения с искусственным интеллектом, ориентированные на разработчиков.
Jules — запущенный в мае 2025 года инструмент на базе нейросети Gemini. Он помогает автоматизировать рутинные задачи, исправлять баги, писать документацию и тексты, а также разрабатывать функции. При этом сервис в настоящее время недоступен пользователям из России.
Регистрация марки не меняет статуса локального юрлица. По данным Rusprofile, ООО «Гугл» с июля 2022 года находится в процедуре банкротства. Тем не менее закрепление прав на бренд может предусматривать будущие продуктовые стратегии и защиту интеллектуальной собственности на российском рынке.
Ранее Life.ru сообщал, что Федерация издателей газет Италии подала в суд на Google из-за новой функции функции в браузере под названием «Обзор от ИИ». Газетчики считают, что это противоречит принципам честного использования контента.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.