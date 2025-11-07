Ричмонд
На Земле началась магнитная буря

Ожидается, что явление достигнет предпоследнего уровня мощности.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря снова зафиксирована на Земле, ее уровень оценивается как «слабый». Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1, означающего «слабо» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

6 ноября также наблюдалась магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы. Ее мощность в пике достигала уровня G3.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее отмечали, что 7 ноября ожидаются магнитные бури предпоследнего уровня мощности, но достижение высшего уровня маловероятно.