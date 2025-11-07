Свердловский омбудсмен пообещала создать детский общественный совет

«Если говорить о ближайших задачах, то это создание регионального детского общественного совета до конца 2025 года. Он как раз обеспечит ту самую обратную связь, которая нам очень необходима от детей. Чтобы дети обсуждали актуальные вопросы, вырабатывали позиции и доводили их до нас, взрослых», — объяснила задачи совета Титова.