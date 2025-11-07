Ричмонд
Узбекистан выступает за расширение партнерства в формате «С5+1» — Мирзиёев

Президент Узбекистана выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1», который состоялся в Белом доме — официальной резиденции Президента США в городе Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, также приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Узбекский лидер выразил признательность лидеру США за организацию саммита «С5+1», «который за прошедшие 10 лет со своего основания стал эффективным механизмом развития региональной торговли, транспортных и энергетических связей. Подчеркнуто, что нынешний саммит открывает новый этап в развитии стратегического диалога между Центральной Азией и США».

В целях дальнейшего расширения сотрудничества в рамках формата «С5+1» лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив:

предложил учредить действующий на постоянной основе Секретариат, который будет размещаться на ротационной основе в странах-участницах.

указал на важность создания на уровне министров Координационного совета по инвестициям и торговле для обеспечения системного диалога между госучреждениями, компаниями и финансовыми институтами.

отметил актуальность запуска Фонда «Центральноазиатское инвестиционное партнерство».

выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.

предложил создать Специальный комитет для эффективной координации усилий в сфере разведки, добычи и глубокой переработки критически важных минералов, а также продвижения готовой продукции в глобальные цепочки поставок.

инициировал создание регионального партнерства агротехнологических инноваций в целях модернизации сельского хозяйства региона с внедрением американских технологий.

выступил за организацию совместной выставки культурного наследия стран Центральной Азии в ведущих американских музеях для укрепления гуманитарных связей.

Мирзиёев и Трамп обсудили дальнейшее наращивание узбекско-американских отношений.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил провести следующий саммит в городе Самарканде.

На мероприятии также выступили лидеры других стран ЦА.

По итогам саммита принят ряд многосторонних документов.

