«Не все бытовые инвалиды»: В Госдуме вступились за зумеров после идеи о «курсах взросления»

Сразу расставлю точки над «и»: не нужно считать всех зумеров поголовно бытовыми инвалидами. Многие прекрасно сами готовят, ведут финансы, умеют не только менять лампочки, но и чинить технику. Да, есть отдельные ребята и девчата, которые демонстрируют некоторую неприспособленность к условиям материального мира. При этом они могут быть одарëнными и талантливыми в других сферах. Такие встречались и в других поколениях.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачёв.
По словам парламентария, если посмотреть на ситуацию с точки зрения социологии, то исследователи отмечают инфантилизацию общества в качестве глобального явления. Это говорит о том, что жизнь стала комфортнее, а зумеры росли в тепле и заботе.
«Базовые потребности поколения их родителей были закрыты: качественная медицина, продовольственная безопасность, доступ к хорошему образованию, крыша над головой, — всё это было обеспечено государством», — указал Толмачёв.
Если дети из поколения 90-х столкнулись с рядом проблем, то зумерам такие трудности знакомы не были, говорит депутат. У них не было необходимости варить суп себе и младшим братьям-сëстрам, потому что родители на сменах, или делить шоколадку на равные кусочки, потому что следующая появится на столе через год. По словам депутата, более старшие поколения с детства всё умели: и зашить дырку на одежде, и починить мебель, и приготовить обед, и смастерить игрушки.
Можно сказать, что зумерам просто больше повезло — вещи стали доступнее, и починка уже не так нужна, проще купить новую куртку или пару обуви, от голода не даст умереть доставка, а мебель починит приглашëнный мастер.
Так и получилось, что молодой человек избавлен от необходимости делать всё самостоятельно — обязанности можно делегировать обществу, профессионалам, пояснил Толмачёв.
Другое дело, что многое зависит от семьи. Одни родители считают, что навык уметь самостоятельно решать бытовые задачи полезен для общего развития — и это в целом правильно. Другие не настаивают на приобретении навыков, особенно если ребëнок и так загружен учëбой, спортом и творчеством.
«Считаю, что всё же лучше подходить к совершеннолетию подготовленным к быту. Это важная часть современной жизни, столкновение с ней неминуемо для каждого взрослого человека, поэтому обязательно надо учиться вести хозяйство», — подвёл итог депутат.
Кроме того, в 2024 году в школы вернулись уроки труда, где детей познакомят с базой. Не исключено, что следующее за зумерами поколение будет увереннее обращаться с молотком или поварëшкой.
Кстати, недавние исследования ВЦИОМ показали, что что разные поколения россиян по-разному ощущают усталость. Молодёжь сильнее всего выматывает умственная и эмоциональная нагрузка — учёба, работа, постоянный информационный поток. Средние и старшие поколения чаще ощущают физическую усталость: дача, огород, проблемы со здоровьем. Но общим для всех остаются стрессы и психологическое перенапряжение.
