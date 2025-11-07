«Не все бытовые инвалиды»: В Госдуме вступились за зумеров после идеи о «курсах взросления»

Если дети из поколения 90-х столкнулись с рядом проблем, то зумерам такие трудности знакомы не были, говорит депутат. У них не было необходимости варить суп себе и младшим братьям-сëстрам, потому что родители на сменах, или делить шоколадку на равные кусочки, потому что следующая появится на столе через год. По словам депутата, более старшие поколения с детства всё умели: и зашить дырку на одежде, и починить мебель, и приготовить обед, и смастерить игрушки.