Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры получат январские выплаты до новогодних праздников

В декабре график выплаты пенсий будет скорректирован из-за длинных новогодних выходных — все пенсионеры получат деньги в полном объеме до начала праздничных дней. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Источник: ИА Татар-информ

Он пояснил, что пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадет с выходным, средства поступят раньше — по внутреннему графику банка.

Вторая часть декабрьских начислений — это досрочная выплата за январь. Ее переведут в последнюю декаду месяца (обычно с 22 по 29 декабря), чтобы все деньги поступили до начала новогодних каникул.

Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», декабрь также станет месяцем двух выплат.

Ранее будут переведены и пенсии, назначенные по линии Министерства обороны, МВД, Росгвардии и других ведомств. Казначейство направит средства силовикам и военным пенсионерам в те же сроки, что и в прошлом году — до начала официальных выходных.

После новогодних каникул график выплат вернется к обычному порядку: февральские пенсии поступят в стандартные даты.