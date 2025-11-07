Пенсионеры получат январские выплаты до новогодних праздников

Он пояснил, что пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадет с выходным, средства поступят раньше — по внутреннему графику банка.
Вторая часть декабрьских начислений — это досрочная выплата за январь. Ее переведут в последнюю декаду месяца (обычно с 22 по 29 декабря), чтобы все деньги поступили до начала новогодних каникул.
Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», декабрь также станет месяцем двух выплат.
Ранее будут переведены и пенсии, назначенные по линии Министерства обороны, МВД, Росгвардии и других ведомств. Казначейство направит средства силовикам и военным пенсионерам в те же сроки, что и в прошлом году — до начала официальных выходных.
После новогодних каникул график выплат вернется к обычному порядку: февральские пенсии поступят в стандартные даты.