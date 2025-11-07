«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ, несмотря на две передачи Овечкина

Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Питтсбургу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
У «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, забросивший две шайбы, а также Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Дьюар. За «Вашингтон» забили Дилан Строум, Расмус Сандин и Том Уилсон.
Александр Овечкин сделал две результативные передачи. Перед началом второго периода на арене «Питтсбурга» показали ролик в его честь — недавно он достиг отметки в 900 голов за карьеру в НХЛ.
Евгений Малкин отметился передачей и продлил свою серию результативных матчей до четырёх. Он стал первым россиянином сезона, набравшим 20 очков: три гола и 17 передач за 15 игр.
Для «Вашингтона» это пятое поражение в шести последних встречах, а «Питтсбург» взял вторую победу за последние пять игр.
