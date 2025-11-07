СМИ: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России. Об этом в пятницу, 7 ноября, пишет Shot.
По данным источника, всего на лечение потратили уже более пяти миллионов рублей.
Отмечается, что часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного отца Сырский взял из «казенных» средств, которые якобы были выделены на нужды украинской армии.
При этом сам главком ранее уже жаловался на плохое обеспечение ВСУ. После того как стало известно о переводе средств в Россию, украинские власти подняли вопрос о возможной отставке Сырского. Более того, его положение ухудшает ситуация в Покровске, где украинская армия несет крупные потери, отмечается в публикации.
Ранее брат главкома ВСУ Олег опроверг информацию о том, что врачи в Москве спасли их отца Станислава. Он заявил, что опубликованные данные не соответствуют действительности и мужчина «при смерти».
Знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».