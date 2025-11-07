СМИ: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

При этом сам главком ранее уже жаловался на плохое обеспечение ВСУ. После того как стало известно о переводе средств в Россию, украинские власти подняли вопрос о возможной отставке Сырского. Более того, его положение ухудшает ситуация в Покровске, где украинская армия несет крупные потери, отмечается в публикации.