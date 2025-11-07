Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омское минцифры развенчало фейк о региональном графике отключений связи

Кто изначально запустил фейк — не известно.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 6 ноября, областное минцифры опровергло ложный «инсайд» о том, что в регионе якобы будут отключать мобильные связь и интернет по графику. Фейк распространялся в соцсетях.

Согласно утверждениям распространявших фейк, график должен был начать работать с 7 ноября. Минцифры пояснило и для «КП Омск» в том числе, что это ложь, не соответствующая действительности. Информация недостоверна.

В этом году кампания фейков, замаскированных под якобы новости о чем-то тревожном, дефиците, запретах и т.д. в Омской области продолжается активно, в ней виден почерк террористических спецслужб киевского режима.

Ранее губернатору Виталию Хоценко даже лично пришлось опровергать видеофейк с его изображением, который анонсировал в Омской области якобы почти полное прекращение розничной продажи бензина из-за его переадресации на экспорт за границу.