В четверг, 6 ноября, областное минцифры опровергло ложный «инсайд» о том, что в регионе якобы будут отключать мобильные связь и интернет по графику. Фейк распространялся в соцсетях.
Согласно утверждениям распространявших фейк, график должен был начать работать с 7 ноября. Минцифры пояснило и для «КП Омск» в том числе, что это ложь, не соответствующая действительности. Информация недостоверна.
В этом году кампания фейков, замаскированных под якобы новости о чем-то тревожном, дефиците, запретах и т.д. в Омской области продолжается активно, в ней виден почерк террористических спецслужб киевского режима.
Ранее губернатору Виталию Хоценко даже лично пришлось опровергать видеофейк с его изображением, который анонсировал в Омской области якобы почти полное прекращение розничной продажи бензина из-за его переадресации на экспорт за границу.