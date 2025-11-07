День Октябрьской революции Хабаровск встретил в белом

Утром 7 ноября жители и гости крупнейшего города Дальнего Востока в полной мере ощутили скорый приход зимы. Улицы, скверы и парки укутаны толстым слоем чистого свежевыпавшего снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Днём на расчистку дорог Хабаровска мэрия отправила 25 спецмашин, минувшей ночью последствия снегопада с улиц убирали 14 единиц техники. Во дворах, на тротуарах и у входов в жилые дома и учреждения по данным городской администрации работали 546 дворников.
— Дорожные службы продолжают работу по уборке снега и обработке дорог химическими реагентами, — заявил в своём Телеграм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Благодаря этому сегодня гололёд на большинстве дорожных участков отсутствует, автобусные рейсы следуют в соответствии с установленным расписанием, сбоев нет.
Региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации 7 ноября устроило сюрприз для жителей и гостей Хабаровска. В нескольких маршрутах электротранспорта пассажиров ждёт приятная новость: сегодня проезд бесплатный.
— У нас в этой акции задействовано по одной единице каждого маршрута электротранспорта, то есть это трамвай первый маршрут, трамвай пятый маршрут, троллейбус первый, второй и девятый, — прокомментировал акцию пресс-секретарь партячейки Евгений Савинов. — И у нас в каждом транспорте человек с поздравительными открытками и колонкой, музыка советских времён и поздравления. Трамваи и троллейбусы внутри украшены красными шариками. Люди довольны. Сегодня сам прокатился вот трамвае не так давно — многие говорят: «Что, ещё так бывает»? А вот бывает!