День Октябрьской революции Хабаровск встретил в белом

— У нас в этой акции задействовано по одной единице каждого маршрута электротранспорта, то есть это трамвай первый маршрут, трамвай пятый маршрут, троллейбус первый, второй и девятый, — прокомментировал акцию пресс-секретарь партячейки Евгений Савинов. — И у нас в каждом транспорте человек с поздравительными открытками и колонкой, музыка советских времён и поздравления. Трамваи и троллейбусы внутри украшены красными шариками. Люди довольны. Сегодня сам прокатился вот трамвае не так давно — многие говорят: «Что, ещё так бывает»? А вот бывает!