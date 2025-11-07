В Хабаровске появятся уличные точки Wi‑Fi из-за проблем с интернетом

В Хабаровске развернут публичные Wi‑Fi-точки, чтобы компенсировать перебои с мобильной связью, — сообщает телеграм-канал Хабарейро.
Сейчас перебои с интернетом напрямую влияют на доход жителей и работу малого бизнеса, — сообщает hab.aif.ru.
Во многих районах города люди не могут вовремя выполнять онлайн-заказы, вести дистанционную работу, пользоваться банковскими сервисами и платформами для подработки. В результате часть специалистов теряет заработок, а некоторые совсем остаются без работы, поскольку не могут выполнять свои профессиональные обязанности.
Наибольший удар приходится на тех, кто полностью зависит от сети: маломобильных граждан, молодых мамочек, репетиторов, фрилансеров, дизайнеров и специалистов по обработке данных, а также людей, которые работают через платформы для курьерской доставки и онлайн-услуг. Даже привычные цифровые сервисы — заказ продуктов, вызов такси, онлайн-оплата в магазинах — стали недоступны, усложняя жизнь и повседневные задачи.
При этом у тех, кто пользуется проводным интернетом, ситуация намного лучше. Но в Хабаровске остаётся множество мест и жилых домов, куда провайдеры кабельного интернета не ведут линии, поскольку это экономически невыгодно. Речь о небольших «сталинках» на 12−20 квартир, старых бараках и других зданиях, которые, хотя и постепенно расселяются, всё ещё населяют люди. Для них перебои с интернетом особенно ощутимы, и публичные Wi‑Fi-точки становятся критически важными.
Чтобы улучшить ситуацию, в Хабаровске планируют установить 13 публичных Wi‑Fi-точек, в Комсомольске-на-Амуре — 12.
Часть точек установят операторы, часть — за счёт краевого бюджета, включая МФЦ. При этом бизнесу придётся взять на себя часть расходов на оборудование и поддержку связи, что создаёт для компаний дополнительную нагрузку.