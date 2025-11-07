В Хабаровске появятся уличные точки Wi‑Fi из-за проблем с интернетом

При этом у тех, кто пользуется проводным интернетом, ситуация намного лучше. Но в Хабаровске остаётся множество мест и жилых домов, куда провайдеры кабельного интернета не ведут линии, поскольку это экономически невыгодно. Речь о небольших «сталинках» на 12−20 квартир, старых бараках и других зданиях, которые, хотя и постепенно расселяются, всё ещё населяют люди. Для них перебои с интернетом особенно ощутимы, и публичные Wi‑Fi-точки становятся критически важными.