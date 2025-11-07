Инвестиция в чистое будущее: Москвичи рассказали, что думают о зарядках для электрокаров во дворах

Участники голосования также высказали своё мнение о размещении станций в жилых зонах. Эту идею одобрили 30%. Большинство из них полагает, что ЭЗС нужно устанавливать в уединённых местах, чтобы они не мешали другому транспорту. Респонденты предлагали и свои варианты. Москвичи особенно отметили важность комфорта и безопасности: они посоветовали ставить точки зарядки под камерами видеонаблюдения, в стороне от детских и спортивных площадок, так, чтобы они не занимали проезд.