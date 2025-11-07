Инвестиция в чистое будущее: Москвичи рассказали, что думают о зарядках для электрокаров во дворах

Главные задачи проекта — улучшение экологии, сокращение объёмов выхлопных газов и рост популярности электромобилей. Сейчас уже более 350 зарядных станций (ЭЗС) работают почти в ста районах. К 2030 году их количество планируют увеличить до четырёх тысяч. Полная подзарядка длится от 30 до 40 минут. Владельцы электрокаров также пользуются льготами: например, они могут парковаться бесплатно и не платят транспортный налог.
Столица развивает зарядную сеть по поручению мэра Сергея Собянина. Специалисты устанавливают современные станции в местах с интенсивным движением, на популярных общественных пространствах, АЗС, в торговых и бизнес-центрах. Кроме того, идёт обсуждение, как лучше разместить их в жилых дворах.
Итоги голосования в системе «Активный гражданин» показали: каждый пятый участник опроса всерьёз обдумывает покупку экологичного транспорта. Среди нынешних владельцев электрокаров (их около двух процентов) ЭЗС пользуются высоким спросом — почти половина заряжает свой автомобиль ежедневно.
Респонденты, которые уже используют электромобили, подробно рассказали о своих привычках, что крайне важно для эффективного планирования. Чаще всего они пользуются общедоступными станциями «Энергия Москвы», на парковке возле дома, а также на коммерческих ЭЗС других операторов.
Горожане считают самым удобным вариантом зарядку автомобиля рядом с домом. В условиях быстрого ритма мегаполиса половина опрошенных выбирает быстрые устройства.
Участники голосования также высказали своё мнение о размещении станций в жилых зонах. Эту идею одобрили 30%. Большинство из них полагает, что ЭЗС нужно устанавливать в уединённых местах, чтобы они не мешали другому транспорту. Респонденты предлагали и свои варианты. Москвичи особенно отметили важность комфорта и безопасности: они посоветовали ставить точки зарядки под камерами видеонаблюдения, в стороне от детских и спортивных площадок, так, чтобы они не занимали проезд.
Поддержка экологии — в числе приоритетных проектов столицы.