Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестиция в чистое будущее: Москвичи рассказали, что думают о зарядках для электрокаров во дворах

В Москве объявили результаты голосования жителей о развитии зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в городских дворах. Своё мнение выразили более 170 тысяч человек.

Источник: Life.ru

Главные задачи проекта — улучшение экологии, сокращение объёмов выхлопных газов и рост популярности электромобилей. Сейчас уже более 350 зарядных станций (ЭЗС) работают почти в ста районах. К 2030 году их количество планируют увеличить до четырёх тысяч. Полная подзарядка длится от 30 до 40 минут. Владельцы электрокаров также пользуются льготами: например, они могут парковаться бесплатно и не платят транспортный налог.

Столица развивает зарядную сеть по поручению мэра Сергея Собянина. Специалисты устанавливают современные станции в местах с интенсивным движением, на популярных общественных пространствах, АЗС, в торговых и бизнес-центрах. Кроме того, идёт обсуждение, как лучше разместить их в жилых дворах.

Итоги голосования в системе «Активный гражданин» показали: каждый пятый участник опроса всерьёз обдумывает покупку экологичного транспорта. Среди нынешних владельцев электрокаров (их около двух процентов) ЭЗС пользуются высоким спросом — почти половина заряжает свой автомобиль ежедневно.

Респонденты, которые уже используют электромобили, подробно рассказали о своих привычках, что крайне важно для эффективного планирования. Чаще всего они пользуются общедоступными станциями «Энергия Москвы», на парковке возле дома, а также на коммерческих ЭЗС других операторов.

Горожане считают самым удобным вариантом зарядку автомобиля рядом с домом. В условиях быстрого ритма мегаполиса половина опрошенных выбирает быстрые устройства.

Участники голосования также высказали своё мнение о размещении станций в жилых зонах. Эту идею одобрили 30%. Большинство из них полагает, что ЭЗС нужно устанавливать в уединённых местах, чтобы они не мешали другому транспорту. Респонденты предлагали и свои варианты. Москвичи особенно отметили важность комфорта и безопасности: они посоветовали ставить точки зарядки под камерами видеонаблюдения, в стороне от детских и спортивных площадок, так, чтобы они не занимали проезд.

Поддержка экологии — в числе приоритетных проектов столицы.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше