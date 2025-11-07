Подростки в Краснодаре устроили «Бойцовский клуб»

«Жители сразу нескольких районов жалуются на группу подростков — около тридцати человек от 12 до 16 лет. По словам родителей, они собираются по вечерам и устраивают драки там, где нет уличных камер», — пишет telegram-канал Baza. Известно, что уже пострадало четверо детей. Как сообщают местные жители, возглавляет подростков 16-летняя Лиза. Она и остальные участники группы занимаются единоборствами.