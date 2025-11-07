Курганский миллиардер Ильтяков открыл кафе на месте известного заведения

Ранее URA.RU писало, что миллиардер Дмитрий Ильтяков рассматривает возможное строительство гостиницы в селе Частоозерье. Объект планируют возвести на месте бывшего здания поликлиники, которое бизнесмен выкупил несколько лет назад. Также сообщалось, что Ильтяков откроет мясной ресторан в историческом особняке по улице Советской. Он хочет разместить заведение на втором этаже здания, а на первом сделать фирменный магазин продукции.