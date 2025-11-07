CNN: военные США отравились неизвестным порошком после визита Трампа

Пакет с неизвестным порошком доставили на военную базу «Эндрюс» в штате Мэриленд, после его вскрытия несколько американских военнослужащих были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на командование и источники, знакомые с ситуацией.
В среду военную базу посещал президент США Дональд Трамп. В заявлении базы «Эндрюс» говорится, что после вскрытия пакета с неизвестным порошком было эвакуировано одно из зданий.
По данным источника, госпитализация потребовалась людям, которые в момент вскрытия посылки находились рядом с ней.
Другой источник рассказал, что проведенный командой по работе с опасными материалами (HAZMAT) предварительный полевой тест не выявил ничего опасного. Расследование инцидента продолжается.
Следователи также изучают находившиеся в пакете материалы с политической пропагандой.
Военная база «Эндрюс» находится недалеко от Вашингтона. Ее регулярно посещают высокопоставленные лица, в том числе президент, вице-президент и другие члены администрации Белого дома.
Ранее стало известно, что глава фармкомпании Novo Nordisk Гордон Финдлей потерял сознание на встрече с Трампом в Белом доме.