CNN: военные США отравились неизвестным порошком после визита Трампа

Пакет с неизвестным порошком доставили на военную базу «Эндрюс» в штате Мэриленд, после его вскрытия несколько американских военнослужащих были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на командование и источники, знакомые с ситуацией.