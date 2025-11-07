Главные новости к утру 7 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 ноября 2025.
Трамп считает, что в разрешении кризиса на Украине США достигли прогресса
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентами Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии в Белом доме заявил, что усилия Вашингтона позволили достичь значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Он выразил надежду, что противостояние удастся завершить.
Орбан заверил, что для саммита США и РФ осталось решить «пару вопросов»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уточнил, что для проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште сторонам осталось согласовать позиции по «одному-двум вопросам». Он добавил, что как только США и Россия достигнут договоренностей, то в течение нескольких дней состоятся переговоры, которые могут привести к перемирию на Украине.
Сенат США заблокировал резолюцию о запрете ударов по Венесуэле
Сенат США отклонил резолюцию, которая предусматривала бы запрет на нанесение ударов по Венесуэле по распоряжению Дональда Трампа без одобрения Конгресса. Против принятия документа проголосовали сенаторы-республиканцы. Свое решение они объяснили тем, что президент США пока не подтвердил свое намерение атаковать Венесуэлу.
СМИ сообщили, что Британия готова вступить в конфликт на Украине
Лондон намерен направить свой воинский контингент на Украину для участия в конфликте или для якобы проведения миротворческих операций в составе сил «коалиции желающих». Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники. Британцы планируют для поддержки союзников по НАТО использовать весь спектр военных возможностей.
Белоруссия отказала Литве в просьбе пропустить фуры
Глава МВД Литвы Миндгаус Баярунас заявил, что Белоруссия отказалась пропустить литовские грузовики через пункт пропуска Шальчининкай. На белорусской территории остаются более пяти тысяч литовских тягачей и прицепов. В Минске напомнили, что решение о закрытии границы было принято литовской стороной, и призвали возобновить работу погранучастков.