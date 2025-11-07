Главные новости к утру 7 ноября 2025 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уточнил, что для проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште сторонам осталось согласовать позиции по «одному-двум вопросам». Он добавил, что как только США и Россия достигнут договоренностей, то в течение нескольких дней состоятся переговоры, которые могут привести к перемирию на Украине.