Американский рэпер T.I. приедет в Россию в феврале ради концертов и винегрета

Ранее Life.ru сообщал, что американский рэпер T.I. приедет в Россию не только из-за концерта. Видите ли, ему и его жене очень интересно отправиться в путешествие по Золотому кольцу и попробовать русскую кухню, особенно винегрет, который даже прописан в его райдере.