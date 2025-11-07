Американский рэпер T.I. приедет в Россию в феврале ради концертов и винегрета

Московское шоу пройдет 6 февраля на площадке «ВТБ Арена». Стартовая цена — 4,5 тысячи рублей за дальние трибуны. Трибуны ближе — от 5 до 15 тысяч. Танцпол — 6 тысяч, фан-зона — 8 тысяч. В Санкт-Петербурге T.I. выступит 8 февраля во дворце спорта «Юбилейный». Минимальная цена на танцпол — 4 тысячи, трибуны — от 4 до 15 тысяч, ложи — 20−25 тысяч.
T.I. — трехкратный лауреат Grammy, автор хитов What You Know и Whatever You Like, сотрудничал с Рианной и Джастином Тимберлейком. Его альбом Trap Muzik (2003) считается первым коммерчески успешным трэп-релизом, а в роли продюсера он помог старту карьеры Meek Mill и Travis Scott.
Ранее Life.ru сообщал, что американский рэпер T.I. приедет в Россию не только из-за концерта. Видите ли, ему и его жене очень интересно отправиться в путешествие по Золотому кольцу и попробовать русскую кухню, особенно винегрет, который даже прописан в его райдере.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.