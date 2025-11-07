Ричмонд
«Это фантазия»: В Британии жестко опровергли слова Рютте о победе НАТО в возможной войне с Россией

Коммодор Джерми: НАТО не победит в войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантическому альянсу не удастся победить в противостоянии с Россией, несмотря на заявления генсека НАТО Марка Рютте. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми.

«Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией — это фантазия», — сказал он, комментируя призывы Рютте готовиться к длительной конфронтации с Москвой.

Отставной военный напомнил, что Россия не собиралась нападать на страны НАТО, так что антироссийская риторика Запада — это только подстрекательство, за которое никто не хочет брать ответственность.

«У них (У России. — Прим. Ред.) есть четкие цели, и они знают, чего хотят добиться», — заключил Джерми.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что высказывания генсека Североатлантического альянса Марка Рютте с обвинениями в сторону России в неких попытках якобы «подорвать глобальные правила» являются бредом.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередные абсурдные высказывания генсека НАТО Марка Рютте, подловив его на трех ошибках в восприятии России, Восточного мира и в целом «противников Запада».

