Адвокат напомнила, что за недостаточно горячую воду положен перерасчет

Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов Анастасия Яковлева.
По словам юриста, нередко потребители оплачивают счета за горячую воду в полном объеме, несмотря на то, что из крана поступает «некачественная» — слишком прохладная — вода.
В соответствии с санитарными нормами (СанПиН) температура горячей воды для конечного потребителя должна быть в пределах от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение — не более 5 градусов ночью (с 00:00 до 05:00) и не более 3 градусов днем.
«За каждые три градуса отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер оплаты за расчетный период снижается на 0,1%. Если температура горячей воды для потребителя составляет менее 40 градусов, она оплачивается по тарифу холодного водоснабжения», — пояснила Яковлева.
Если температура не соответствует установленным требованиям, гражданам следует обратиться в свою управляющую компанию. Представитель УК должен провести замеры воды и составить акт. На основании этого документа можно потребовать перерасчет платы за коммунальные услуги.