Адвокат напомнила, что за недостаточно горячую воду положен перерасчет

В соответствии с санитарными нормами (СанПиН) температура горячей воды для конечного потребителя должна быть в пределах от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение — не более 5 градусов ночью (с 00:00 до 05:00) и не более 3 градусов днем.