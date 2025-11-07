Ричмонд
Авиарейсы задержаны в Хабаровском крае из-за непогоды

Прокуратура контролирует ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Из-за плохих погодных условий в Хабаровском крае задержаны несколько рейсов. Прокуратура проверяет, чтобы пассажирам предоставили все обязательные услуги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сегодня в аэропорту Хабаровск из-за неблагоприятной погоды изменено расписание полетов. Рейс авиакомпании «Якутия» Хабаровск — Нерюнгри, который должен был вылететь в 9:00, перенесен на 18:00. В ожидании находятся 70 пассажиров.

Также перенесены рейсы авиакомпании «Аврора» Хабаровск — Советская Гавань и Советская Гавань — Южно-Сахалинск. Их вылеты перенесены на завтра. На них зарегистрировано больше 80 человек.

Транспортная прокуратура Хабаровского края контролирует соблюдение прав граждан и проверяет, чтобы перевозчики обеспечили пассажиров всем необходимым во время ожидания.