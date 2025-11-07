Вратарь «Сент-Луиса» пытался украсть 900-ю шайбу Овечкина

Вратарь клуба «Сент-Луис» Джордан Биннингтон рассказал, как пытался забрать себе шайбу, которой Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом он сообщил в эфире телеканала Sportsnet.
Овечкин, сыгравший против «Сент-Луиса», забросил шайбу, которая принесла победу его команде (6:1) и позволила ему стать первым хоккеистом в истории, достигшим отметки в 900 голов в НХЛ. После этого Биннингтон, пытаясь сохранить для себя этот памятный снаряд, спрятал шайбу в своей амуниции. Однако судья, подъехав к вратарю, попросил вернуть её.
«Я считал, что, по сути, сделал голевую передачу, потеряв шайбу. Поэтому не думал, что он будет против поделиться, но я был твердо намерен отдать ему эту шайбу», — отметил Биннингтон.
Заброшенная шайба в матче с «Сент-Луисом» стала для Овечкина 977-й в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф. В этом сезоне Овечкин обошел легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который на момент завершения своей карьеры в регулярных чемпионатах забросил 894 шайбы. Однако Гретцки по-прежнему лидирует в общем зачёте с 1 016 голами.
Напомним, что капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне вышел на точку вбрасывания в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз» и выиграл его.