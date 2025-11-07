Вратарь «Сент-Луиса» пытался украсть 900-ю шайбу Овечкина

Овечкин, сыгравший против «Сент-Луиса», забросил шайбу, которая принесла победу его команде (6:1) и позволила ему стать первым хоккеистом в истории, достигшим отметки в 900 голов в НХЛ. После этого Биннингтон, пытаясь сохранить для себя этот памятный снаряд, спрятал шайбу в своей амуниции. Однако судья, подъехав к вратарю, попросил вернуть её.