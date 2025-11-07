Ефрейтор ВС РФ в одиночку отбил атаку диверсантов ВСУ

Во время боевого дежурства ефрейтор Вооруженных сил России (ВС РФ) Евгений Затонский самостоятельно отразил атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Военный охранял замаскированные опорные пункты около линии боевого соприкосновения. Тогда же он заметил, что украинские силы пытаются скрытно переместиться. Затонский поставил в известность командование, а затем вступил в бой с диверсантами.
Грамотная смена позиций и точный огонь помогли нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительные потери, передает РИА Новости.
20 октября российский боец с позывным «Мгновенный» рассказал, что полтора месяца в одиночку удерживал блиндаж в тылу противника, уничтожив 25 украинских военных и ранив еще 13.
До этого военный ВС РФ из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».