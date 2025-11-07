Гигантскую паутину площадью 106 «квадратов» нашли на границе Албании и Греции

Гигантскую паутину, в которой живут более сотни тысяч пауков, обнаружили на границе Албании и Греции. Об этом пишет Live Science.
Паутину нашли в подземной полости, которую проела серная кислота, образующаяся при окислении сероводорода в грунтовых водах. Впервые ее заметили спелеологи, которые спустились в пещеру в каньоне Вромонер три года назад.
Сеть, которую пауки плели в полной темноте, покрывает площадь более 106 квадратных метров вдоль стены у входа в пещеру. Она сложена из тысяч воронкообразных фрагментов, собранных в единое полотно, отмечается в публикации.
Ранее жителей южных регионов РФ встревожило небывалое количество опасных пауков — белых, черных и ложных вдов. Местные начали делиться фото с каракуртами, как их называют в науке, и отметили, что раньше они встречались гораздо реже.
Пауки-осы (аргиопы Брюнниха) летом этого года были замечены в 20 регионах РФ, в том числе на территориях областей, которые для них нехарактерны. По словам арахнолога Федора Мартыновченко, насекомое абсолютно безопасно для человека, его укус не вызывает негативных реакций в организме. При этом аллергические реакции из-за укуса насекомого все же возможны, но только в теории.