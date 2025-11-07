Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России введут 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт

24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт планируют ввести в России. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил источник на телеком-рынке.

24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт планируют ввести в России. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил источник на телеком-рынке.

Речь идет об абонентах, которые находились в международном роуминге. Также ограничения затронут тех, кто не пользовался сим-картой более 72 часов. В течение суток таким пользователям будут недоступны мобильный интернет и СМС.

Однако срок блокировки можно сократить: для этого абоненту предложат пройти простую верификацию. Клиенту нужно будет перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего связь будет восстановлена.

Мера направлена на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает «Коммерсантъ».

Недавно Роскомнадзор также ограничил работу мессенджеров Telegram и WhatsApp* на территории Крыма. Эта мера затронула всех операторов и провайдеров.

Кроме того, 21 октября Telegram и WhatsApp* перестали работать у жителей южных регионов России. При этом неполадки наблюдались и в работе мобильных операторов.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше