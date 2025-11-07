В России введут 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт

24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт планируют ввести в России. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил источник на телеком-рынке.
Речь идет об абонентах, которые находились в международном роуминге. Также ограничения затронут тех, кто не пользовался сим-картой более 72 часов. В течение суток таким пользователям будут недоступны мобильный интернет и СМС.
Однако срок блокировки можно сократить: для этого абоненту предложат пройти простую верификацию. Клиенту нужно будет перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего связь будет восстановлена.
Мера направлена на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает «Коммерсантъ».
Недавно Роскомнадзор также ограничил работу мессенджеров Telegram и WhatsApp* на территории Крыма. Эта мера затронула всех операторов и провайдеров.
Кроме того, 21 октября Telegram и WhatsApp* перестали работать у жителей южных регионов России. При этом неполадки наблюдались и в работе мобильных операторов.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.