В Петербурге дети участников СВО получат выплаты к Новому году

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» губернатор Александр Беглов заявил о том, что дети участников СВО получат выплаты к Новому году. Героев не будут делить на городских и из других регионов.
Они все — наши, россияне. Когда они лечатся или восстанавливаются в стационарах Петербурга, помогаем им самим, их семьям, размещаем родных, приехавших в Петербург.
Также глава Северной столицы отметил, что сегодня особо востребован опыт Петербурга в целом как города высоких социальных стандартов.
Вся Россия ездит перенимать опыт работы с инвалидами к нам. Мы — одни из немногих, кто умеет работать и с инвалидами-детьми, и с инвалидами-взрослыми. Методично, эффективно, на базе опорных площадок соответствующего профиля. Сегодня все это востребовано для возвращения к мирной жизни ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Напомню также, что Петербург предоставляет уникальные условия для реабилитации бойцов, получивших инвалидность, для их занятий адаптивным спортом.
