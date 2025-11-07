В Петербурге дети участников СВО получат выплаты к Новому году

Вся Россия ездит перенимать опыт работы с инвалидами к нам. Мы — одни из немногих, кто умеет работать и с инвалидами-детьми, и с инвалидами-взрослыми. Методично, эффективно, на базе опорных площадок соответствующего профиля. Сегодня все это востребовано для возвращения к мирной жизни ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Напомню также, что Петербург предоставляет уникальные условия для реабилитации бойцов, получивших инвалидность, для их занятий адаптивным спортом.