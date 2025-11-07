ЕК активизирует переговоры с Бельгией по кредиту на 140 млрд евро из активов РФ

Потому ЕК должна окончательно развеять опасения де Вевера о том, что Бельгии придется расплачиваться перед Москвой, если конфликт закончится, или что юристы Кремля успешно подадут в суд на его правительство за использование обездвиженных активов, которые находятся под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear.