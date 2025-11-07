ЕК активизирует переговоры с Бельгией по кредиту на 140 млрд евро из активов РФ

Европейская комиссия активизирует переговоры с бельгийским правительством, чтобы получить важный репарационный кредит Киеву в размере 140 миллиардов евро. Торопливость еврочиновников понятна — уже весной у Украины совершенно закончатся деньги. Об этом сообщает Politico.
Происходит это в условиях, когда премьер-министр Бельгии Барт де Вевер переключил внимание на бюджетный кризис внутри страны, а Европейский парламент, вероятно, получит право голоса в вопросе так называемого репарационного кредита. Это, отмечает издание, замедлит одобрение по займу для Незалежной.
Сейчас же де Вевер стоит на пути запланированного мегакредита ЕС, который должен дать Киеву трехлетнюю финансовую передышку. В настоящее время дефицит бюджета Украины составляет примерно 60 млрд долларов, не считая расходов на поддержку армии.
Потому ЕК должна окончательно развеять опасения де Вевера о том, что Бельгии придется расплачиваться перед Москвой, если конфликт закончится, или что юристы Кремля успешно подадут в суд на его правительство за использование обездвиженных активов, которые находятся под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear.
Одним из первых предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 140 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов предложил еще в сентябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Президент России Владимир Путин заявил, что изъятие российских замороженных активов, удерживаемых Западом, может нанести вред всей мировой экономике.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что арсенал возможностей РФ позволяет должным образом отреагировать в случае конфискации её замороженных на Западе активов, ответ Москвы в случае этого акта будет ощутимым.