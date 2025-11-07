Сумерки возвращаются, достаем свечи: Где в Кишиневе не будет электричества — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщает о временных отключениях.
Буюканы:
Ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108, Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
Ул. А. Космеску, 5, M. Ломоносова, 5, 7, 8, 8A, 8B, 8V — с 08:50 до 13:00.
Ул. М. Микэ, 11, 68, 68/3, M. Ломоносова, 63−65, Мунчешть, 808, Н. Тестемицану, 11, 24−26, В. Короленко, 12 — с 13:00 до 16:20.
Чеканы:
Ул. И. Думенюк, 3, 4, 6, M. Садовяну, 32/4, 34/3, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38B, 38E, 38F, 38/1, 38/2, 38/4, 38/4A, 38/5, 38/6, M. чел Бэтрын, 29/3A, 29/4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8 — с 09:20 до 15:00.
