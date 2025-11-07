Планируй свой досуг: как пользоваться Пушкинской картой в 2026 году

— Конечно, это самый простой способ. Подача заявления займет не больше минуты. Чтобы это сделать, нужно перейти в мобильное приложение «Госуслуги Культура». После входа появится всплывающее окно с информацией о необходимости подать заявку на выпуск карты в ВТБ. Далее нужно нажать на кнопку «Подать заявление» и подтвердить оформление Пушкинской карты банком ВТБ. Кроме того, можно отправить заявку в мобильном приложении и интернет-банке «Почта Банка». Есть и третий вариант — прийти с паспортом в один из флагманских клиентских центров «Почта Банка» и ВТБ.