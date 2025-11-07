Планируй свой досуг: как пользоваться Пушкинской картой в 2026 году

Школьники и студенты часто ходят в музеи, театры и кино. Причем молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут побывать на культурных мероприятиях бесплатно с помощью Пушкинской карты нацпроекта «Семья».
С 1 января 2026 года ее новым оператором станет ВТБ. Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин рассказал нашему порталу о том, как переоформить карту, изменятся ли условия для владельцев и что делать тем, кто только планирует завести Пушкинскую карту.
— Программа «Пушкинская карта» стартовала четыре года назад. Насколько популярной она стала за это время?
— Начну с того, что это уникальный проект — аналогов в мире нет. Наша молодежь может получать ежегодно 5 тыс. рублей от государства и покупать билеты на многие культурные мероприятия.
Ребята могут побывать в самых известных музеях и театрах России: Третьяковке, Большом театре, МХТ им. Чехова, увидеть лучшие постановки и выставки, в том числе в своем регионе.
Мы видим, что молодежь активно посещает мероприятия по этой программе. Интерес высокий, и количество проданных билетов ежедневно растет. Министерство культуры регулярно анализирует спрос и работает с организациями над расширением репертуара.
Поделюсь советом: если не успеваете потратить лимит в этом году, купите билет на следующий год. Так можно. Например, в январе пройдет много кинопремьер, их уже анонсируют и скоро откроют продажи. Есть замечательная возможность сейчас купить билеты на то, что будет на январских праздниках, а новый лимит 2026 года потратить на другие события.
— Раньше оператором программы выступал «Почта Банк», а с 1 января 2026 года его сменит ВТБ. В связи с этим что-то изменится для владельцев Пушкинской карты?
— В рамках интеграции «Почта Банка» к ВТБ мы сразу определили для себя ключевые принципы. И один из них — сохранение социально значимых сервисов. Поэтому переход проекта от одного оператора к другому будет максимально комфортным и бесперебойным для пользователей Пушкинской карты.
До конца 2025 года Пушкинская карта, выпущенная в «Почта Банке», будет работать без изменений для клиентов.
— А с 1 января 2026 года владельцам карт потребуется их перевыпустить?
— Действующая карта «Почта Банка» будет работать до 15:00 по московскому времени 31 декабря, потом ее заблокируют. Пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ, чтобы с 1 января 2026 года снова покупать билеты на культурные мероприятия по программе.
— Можно ли переоформить карту, не выходя из дома?
— Конечно, это самый простой способ. Подача заявления займет не больше минуты. Чтобы это сделать, нужно перейти в мобильное приложение «Госуслуги Культура». После входа появится всплывающее окно с информацией о необходимости подать заявку на выпуск карты в ВТБ. Далее нужно нажать на кнопку «Подать заявление» и подтвердить оформление Пушкинской карты банком ВТБ. Кроме того, можно отправить заявку в мобильном приложении и интернет-банке «Почта Банка». Есть и третий вариант — прийти с паспортом в один из флагманских клиентских центров «Почта Банка» и ВТБ.
Здесь стоит учитывать несколько нюансов. С 29 по 31 декабря 2025 года подача заявления на выпуск карты в ВТБ будет недоступна. Это связано с работами по смене банка-оператора. Также предусмотрено техническое окно с 15:00 мск 31 декабря до 15:00 мск 1 января. В этот промежуток оформление карт и покупка билетов будут недоступны.
— Меняются ли условия участия в программе для владельцев карты, учреждений культуры?
— Условия остаются неизменными. Лимит Пушкинской карты будет также составлять 5 тыс. рублей в год, 2 тыс. рублей из которых можно потратить на кино. Обслуживание карты в ВТБ бесплатное.
— Поясните, пожалуйста, для тех, кто присоединится к программе впервые, нужна ли реальная пластиковая карта? Или достаточно пользоваться цифровым аналогом, которым можно оплачивать билеты?
— Пушкинская карта — цифровая. После оформления она сразу готова к использованию. Но если вы хотите, то до конца 2025 года можно получить пластиковую карту в отделении «Почта Банка». Правда, за нее нужно заплатить 500 рублей. В ВТБ такая возможность появится после 12 января 2026 года, и получить ее можно будет бесплатно.
— А сумму карты можно потратить только на себя? Или на члена семьи в том числе?
— Это мера государственной социальной поддержки, которая направлена на конкретного человека. Поэтому все билеты, купленные по Пушкинской карте, именные. Покупки для других запрещены.
Перед тем как пользоваться картой, обязательно прочтите все правила. Помимо запрета на покупку билетов для другого человека, нужно помнить, что нельзя пользоваться чужой картой, передавать ее третьим лицам и приобретать более одного билета на одно мероприятие. Бывает и так, что пишут с предложением о продаже карты. Не вступайте в подобный диалог — это мошенники.
— Получается, что сегодня Пушкинская карта помогает школьникам и студентам учиться и финансовой грамотности?
— Конечно. Зачастую именно при оформлении Пушкинской карты молодежь впервые знакомится с миром банковских услуг. Нам как банку важно сделать этот процесс максимально безопасным и привить основы финансовой культуры.
Уверен, что переход программы в ВТБ поможет не только ее развитию, но и позволит молодежи России получить уникальный опыт взаимодействия с банком. Советую не откладывать до конца года. Уже сейчас можно зайти в приложение «Госуслуги Культура» и оформить Пушкинскую карту на 2026 год.
Программа «Пушкинская карта» для школьников и студентов 14−22 лет работает в нашей стране при поддержке нацпроекта «Семья». По Пушкинской карте можно купить билеты на спектакли, концерты, в кинотеатры, музеи и на выставки по всей стране. Актуальная афиша мероприятий доступна на портале Культура.РФ.