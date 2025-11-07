В Кузбассе обнаружили древнейший в России янтарь возрастом около 100 млн лет

«О наличии янтаря в данном районе было известно с 30-х годов прошлого века, но заинтересовались и начали изучать его только сейчас. Данную смолу нашли в пластах, возраст которых составляет 90−100 млн лет, во время раскопок в этом году. Он однозначно является самым древним, который находили в России. Например, янтарь, который находится в Калининградской области, более молодой, возрастом 25−50 млн лет», — сказал Слободин.