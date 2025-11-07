Управляющим компаниям омского левобережья напомнили об уборке дворов и дорог

На еженедельном оперативном штабе в администрации Кировского округа с участием представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций еще раз напомнили о правилах зимнего содержания придомовых территорий на Левобережье. Территория микрорайона обширная и требует оперативной уборки дворов и внутридворовых проездов, — отметили в мэрии.
Как было отмечено, не во всех микрорайонах эта работа ведется оперативно. Необходимо соблюдать требования. К примеру, зона ответственности управляющей компании определяется границами земельного участка многоквартирного дома. Если границы не установлены, УК обязана обслуживать прилегающую территорию: 5 метров от дома при этажности до 4 этажей и 10 метров — при 5 и более этажах.
«После окончания снегопада уборка должна быть завершена в строго регламентированные сроки: в течение 6 часов с тротуаров, в течение 12 часов с остальной дворовой территории. В условиях гололеда пешеходные дорожки и тротуары необходимо обрабатывать пескосоляной смесью. Кроме того, вывоз снега разрешен исключительно на специально отведенные снежные свалки. Сброс снежной массы в неустановленных местах категорически запрещен и может повлечь административную ответственность», — отметили в мэрии.
Сейчас на магистрали Омска уже вышла спецтехника, работы ведутся в рабочем режиме. Также в мэрии отметили, что проверят качество уборки территории.
