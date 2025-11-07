Управляющим компаниям омского левобережья напомнили об уборке дворов и дорог

Как было отмечено, не во всех микрорайонах эта работа ведется оперативно. Необходимо соблюдать требования. К примеру, зона ответственности управляющей компании определяется границами земельного участка многоквартирного дома. Если границы не установлены, УК обязана обслуживать прилегающую территорию: 5 метров от дома при этажности до 4 этажей и 10 метров — при 5 и более этажах.