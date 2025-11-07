Юрист Свиридов объяснил, за выброс какого мусора в контейнер может грозить штраф

Российские законы, касающиеся выброса мусора, прописаны четко — их незнание может обойтись привлечением к административной ответственности. Об этом рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Матфей Свиридов.
Россияне могут выбрасывать в придомовые контейнеры только твердые коммунальные отходы. В этот список входят пищевые отходы, упаковка, бумага и подобные бытовые мелочи.
— Чего же категорически нельзя выбрасывать? Прежде всего — строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски, обломки после ремонта, — пояснил эксперт.
По его словам, запрет также накладывается на опасные отходы: приборы с ртутью, батарейки, электронику, люминесцентные лампы. Все они требуют специальной утилизации, передает Life.ru.
Недавно заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов также рассказал, что водителям, выбрасывающим из машины мусор, грозит штраф до 15 тысяч рублей.
В рамках проекта «Экоточки Москвы» на переработку начали принимать использованные блистерные упаковки от таблеток. Сейчас в столице работают около 600 пунктов приема различных видов вторсырья.