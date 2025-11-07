Москву начали готовить к Новому году, используя украшения прошлых лет

На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры «2026», на фоне которых смогут сфотографироваться жители и гости столицы. Основную часть конструкций разместят на привычных местах. Так, самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, а световые арки — Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост, площадь Революции. На опорах освещения вновь разместят световые консоли «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл».