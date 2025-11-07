Ричмонд
Москву начали готовить к Новому году, используя украшения прошлых лет

Основную их часть разместят на привычных местах. Так, самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, а световые арки — Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост, площадь Революции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к основным работам по украшению столицы декоративными конструкциями. Используемые для этого элементы служат из года в год, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно установим по всему городу световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В настоящее время монтажные работы стартовали во всех административных округах», — отметил Петр Бирюков.

На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры «2026», на фоне которых смогут сфотографироваться жители и гости столицы. Основную часть конструкций разместят на привычных местах. Так, самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, а световые арки — Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост, площадь Революции. На опорах освещения вновь разместят световые консоли «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл».

Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Специалисты используют уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции — многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.