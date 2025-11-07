После визита Трампа на военную базу США пришла посылка с порошком: несколько военнослужащих оказались в больнице

На американской военной базе Эндрюс в штате Мэриленд произошёл серьёзный инцидент с подозрительной посылкой. После вскрытия пакета с неизвестным порошком несколько человек были экстренно госпитализированы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на командование базы и источники, знакомые с ситуацией.
В официальном заявлении командования военной базы Эндрюс подтвердили факт эвакуации одного из зданий. Инцидент произошёл на объекте, который всего сутки назад посещал президент США Дональд Трамп. Эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности сразу после вскрытия подозрительного пакета.
Источник, знакомый с ходом расследования, уточнил, что госпитализированы были именно те люди, которые находились в непосредственной близости от посылки в момент её вскрытия. При этом другой источник сообщил, что предварительные полевые испытания не выявили опасных веществ.
Прежде американское издание The Atlantic сообщило, что высшие должностные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, в целях безопасности переехали с семьями из своих домов на военную базу под Вашингтоном. Издание насчитало минимум шестерых приближенных Дональда Трампа, которые совершили такой «экстренный маневр».