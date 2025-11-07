В Ростовской области могут повысить транспортный налог впервые за 17 лет

Как отметила Беликова, действующие налоговые ставки значительно отстают от фактических затрат на строительство и содержание дорог, которые выросли в 4−12 раз за этот период. Стоимость строительных материалов в 2025 году в сравнении с 2008 годом почти устроилась. Первый заместитель председателя заксобрания Ростовской области Сергей Михалев поддержал необходимость изменений, отметив, что с соответствующими предложениями не раз уже обращались представители муниципалитетов.