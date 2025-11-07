В России создана система анализа генома животных для защиты от биоугроз

«Селекционные методы уже сегодня позволяют изменять пищевую ценность мяса. Например, можно сделать так, чтобы поступающее в организм животного полезное вещество не выводилось, а постепенно накапливалось в мясе, обогащая его. Это может быть не только железо, но и определенные аминокислоты. Получение постной свинины тоже возможно, но она будет дороже, так как менее жирные породы будут медленнее набирать необходимый вес, что повысит производственные затраты», — заключил он.