В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 10 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная укреплению партнерства и обмену опытом между профсоюзными организациями стран СНГ.
Участники:
генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Пинский;
заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Маргарита Усова.
В ходе мероприятия эксперты обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.