В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ

Участники обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 10 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная укреплению партнерства и обмену опытом между профсоюзными организациями стран СНГ.

Участники:

генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Пинский;

заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Маргарита Усова.

В ходе мероприятия эксперты обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.