В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 10 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная укреплению партнерства и обмену опытом между профсоюзными организациями стран СНГ.