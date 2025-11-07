Экс-премьеры Японии уснули на заседании парламента

Экс-премьеры Японии уснули на дебатах новоизбранного премьер-министра страны Санаэ Такаити.
Во время выступления политика камеры засняли нескольких бывших премьер-министров, сидевших на заднем ряду: Таро Асо, Есихидэ Суга, Фумио Кисиду и Сигэру Исибу. Все они сидели с закрытыми глазами, передает телеканал «Звезда».
Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром. Она придерживается консервативных взглядов и активно поддерживает укрепление обороноспособности страны.
Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала видео со спящим главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Представители партии в свою очередь заявили, что журналистка «разгоняет фейки».
Во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером бывший глава Белого дома Джо Байден был замечен спящим во время поминальной службы. Незадолго до этого Байден также опозорился на публике. Тогда экс-президент Штатов не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми.