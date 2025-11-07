Экс-премьеры Японии уснули на заседании парламента

Во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером бывший глава Белого дома Джо Байден был замечен спящим во время поминальной службы. Незадолго до этого Байден также опозорился на публике. Тогда экс-президент Штатов не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми.