Овечкин отдал два паса, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Питтсбургу»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:5. «Питтсбург» повел в первом периоде со счетом 2:0 после двух голов Сидни Кросби. А во втором периоде хозяева увеличили преимущество до 3:0.
Но «Вашингтон» нашел силы восстановить равновесие после трех точных бросков Строма, Сандина и Уилсона — 3:3. Двум первым ассистировал Александр Овечкин.
В третьем периоде Раст забросил за «Питтсбург» в большинстве, а Деуар — в пустые ворота. Белорусский форвард Алексей Протас очков в этом матче не набрал. «Вашингтон» после 14 игр занимает 10-е место в Восточной конференции.
