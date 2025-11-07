Ричмонд
Овечкин отдал два паса, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Питтсбургу»

Два голевых паса Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:5. «Питтсбург» повел в первом периоде со счетом 2:0 после двух голов Сидни Кросби. А во втором периоде хозяева увеличили преимущество до 3:0.

Но «Вашингтон» нашел силы восстановить равновесие после трех точных бросков Строма, Сандина и Уилсона — 3:3. Двум первым ассистировал Александр Овечкин.

В третьем периоде Раст забросил за «Питтсбург» в большинстве, а Деуар — в пустые ворота. Белорусский форвард Алексей Протас очков в этом матче не набрал. «Вашингтон» после 14 игр занимает 10-е место в Восточной конференции.

Ранее мы писали, что Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, и «Вашингтон» победил «Сент-Луис».