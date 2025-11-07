Овечкин отдал два паса, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Питтсбургу»

В третьем периоде Раст забросил за «Питтсбург» в большинстве, а Деуар — в пустые ворота. Белорусский форвард Алексей Протас очков в этом матче не набрал. «Вашингтон» после 14 игр занимает 10-е место в Восточной конференции.