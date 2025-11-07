Багреева: столица заключила 90 тыс. контрактов с региональными поставщиками

Москва сотрудничает в сфере госзаказа с предпринимателями со всей страны: за девять месяцев 2025 года московские заказчики заключили 90,3 тыс. контрактов с региональными поставщиками на сумму 469 миллиардов рублей — это почти на 80% больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Более половины от этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, покупку медицинских изделий и лекарств, транспортных средств и запчастей, стройматериалов, а также охранных и противопожарных услуг. Активнее всего со столицей работали поставщики из Московской, Ярославской и Владимирской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Суммарно они совершили более 50 тыс. сделок на сумму свыше 396 млрд рублей», — добавила Багреева.
Закупки малого объема, в том числе и у региональных предпринимателей, Москва проводит на Портале поставщиков. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за девять месяцев этого года больше половины контрактов столицы с регионами, 48 тысяч, были заключены именно на портале поставщиков. Общая сумма этих контрактов составила 13,9 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.
«Почти половина объема сделок — 6,2 млрд — пришлась на строительные, медицинские, хозяйственные, информационно-технологические товары, а также лекарственные средства и материалы. Самыми активными регионами на портале стали Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Рязанская области», — отметил Пуртов.
Сегодня на московском портале поставщиков работают 60 тыс. заказчиков из 43 регионов страны и более 380 тыс. поставщиков со всей России. В каталоге портала — свыше 3,2 млн уникальных товаров, работ и услуг.
Напомним, что контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность — уже 19 раз подряд столица возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок.