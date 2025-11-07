Багреева: столица заключила 90 тыс. контрактов с региональными поставщиками

Закупки малого объема, в том числе и у региональных предпринимателей, Москва проводит на Портале поставщиков. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за девять месяцев этого года больше половины контрактов столицы с регионами, 48 тысяч, были заключены именно на портале поставщиков. Общая сумма этих контрактов составила 13,9 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.