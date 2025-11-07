Облвласти предлагают повысить взнос за капремонт на рубль

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что региональные власти предложили повысить в 2025-м взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 ₽ за квадратный метр. В тот же день Алексей Беспрозванных заверил население Калининградской области, что им не стоит опасаться повышения платы за капремонт с января 2025 года. На заседании правительства губернатор заявил, что предложение минстроя и ЖКХ — это увеличение взноса на «весомую сумму». При этом он отметил, что жители региона жалуются ему, потому что не видят изменений от капитального ремонта. Плату за капремонт решили повысить с 1 июля 2025 года до 9,9 ₽