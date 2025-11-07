Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в РФ

Журналисты узнали о нецелевом использовании бюджетных средств главкомом ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский организовал лечение своего престарелого отца Станислава Прокофьевича в медицинских учреждениях на территории России. Подробностями делится Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что финансирование процедур, по данным источника, частично осуществлялось за счет средств, выделенных на нужды украинской армии.

Как стало известно, общая стоимость лечения и последующей транспортировки пациента на родину превысила 5 миллионов рублей. У 86-летнего Станислава Прокофьевича были диагностированы серьезные заболевания, включая новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона.

Информация о переводе значительной суммы денег в российские клиники вызвала резонанс в Киеве. В украинских политических кругах начали активно обсуждать возможность отставки генерала Сырского с его поста.

В начале ноября появились сведения о том, что отец главнокомандующего был в конце октября тайно выписан из одной из подмосковных клиник. Также в СМИ была информация, что Сырский написал письмо главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой спасти отца.