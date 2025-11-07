Shot: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский организовал лечение своего престарелого отца Станислава Прокофьевича в медицинских учреждениях на территории России. Подробностями делится Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что финансирование процедур, по данным источника, частично осуществлялось за счет средств, выделенных на нужды украинской армии.
Как стало известно, общая стоимость лечения и последующей транспортировки пациента на родину превысила 5 миллионов рублей. У 86-летнего Станислава Прокофьевича были диагностированы серьезные заболевания, включая новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона.
Информация о переводе значительной суммы денег в российские клиники вызвала резонанс в Киеве. В украинских политических кругах начали активно обсуждать возможность отставки генерала Сырского с его поста.
В начале ноября появились сведения о том, что отец главнокомандующего был в конце октября тайно выписан из одной из подмосковных клиник. Также в СМИ была информация, что Сырский написал письмо главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой спасти отца.