Shot: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в РФ

В начале ноября появились сведения о том, что отец главнокомандующего был в конце октября тайно выписан из одной из подмосковных клиник. Также в СМИ была информация, что Сырский написал письмо главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой спасти отца.