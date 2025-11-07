Ричмонд
Новым и.о. ректора НГАТУ назначен Георгий Жданкин

Он будет занимать эту должность до назначения ректора.

Источник: vk.com/ngshann

В Нижегородском агротехническом университете назначили нового исполняющего обязанности ректора — им стал Георгий Жданкин. Об этом сообщили в соцсетях вуза.

В соответствии с приказом Минобрнауки России, с 6 ноября должность исполняющего обязанности ректора Нижегородского агротехнического университета занимает Георгий Валерьевич Жданкин. Он будет занимать этот пост до назначения нового ректора вуза в установленном порядке в течение не более 5 лет.

Напомним, что в январе 2025 года на должность и.о. ректора НГАТУ был назначен Орест Басонов в связи с тем, что бывшего ректора вуза Игоря Воротникова задержали по обвинению в превышении полномочий и организации незаконной миграции.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Ирина Борякова стала новым директором департамента образования Нижнего Новгорода.