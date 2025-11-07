Новым и.о. ректора НГАТУ назначен Георгий Жданкин

В соответствии с приказом Минобрнауки России, с 6 ноября должность исполняющего обязанности ректора Нижегородского агротехнического университета занимает Георгий Валерьевич Жданкин. Он будет занимать этот пост до назначения нового ректора вуза в установленном порядке в течение не более 5 лет.