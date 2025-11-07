Пленный Парибус: ВС РФ на красноармейском направлении уничтожают ВСУ ротами

Российские военные уничтожают целые роты ВСУ на красноармейском направлении. Об этом заявил попавший в плен украинский военный Николай Парибус. Кадры допроса в пятницу опубликовало Минобороны РФ.
«Был на позиции, позицию уничтожили, много погибло, наверное, сотни может и больше», — рассказал военнопленный.
По его словам, если рота выходила на удержание позиции, то почти никто не возвращался. Потом на те же позиции выставляли других солдат.
Парибус заявил, что огромное количество беспилотников ВС РФ «просто уничтожают» военных ВСУ. Российские дроны вычисляют даже тех, кто «не высовывался».
Ранее стало известно, что солдаты 68-й бригады ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске.
Также сообщалось, что российские военные сорвали попытки ВСУ вырваться из «котла» в Красноармейске.