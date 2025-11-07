Маршруты троллейбусов № 3, 5 и 10 изменят из-за ремонта в Нижнем Новгороде

Ранее стало известно, что у пешеходного перехода на площади Горького установлена новая камера фиксации нарушений ПДД. Она следит за предоставлением преимущества пешеходам, использованием мобильного телефона за рулем, а также за пристегнутыми ремнями безопасности водителя и пассажира.