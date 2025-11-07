Маршруты троллейбусов № 3, 5 и 10 изменят из-за ремонта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 8 ноября троллейбусные маршруты № 3, 5 и 10 поедут по измененной схеме. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ АО «Теплоэнерго» в районе дома № 6 на улице Пролетарской. В связи с этим движение на пересечении улицы Пролетарской и Мещерского бульвара будет ограничено.
Маршрут № 10 будет ездить по сокращенному маршруту до остановки «Улицы Должанская». Троллейбус № 3 проследует до остановки «Завод 70-летия Победы». Движение маршрута № 5 будет организовано по Сормовскому и Московскому шоссе до «Тоннеля Московского вокзала».
После окончания ремонтных работ на участке движение троллейбусов будет восстановлено по привычной схеме.
