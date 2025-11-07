С полок магазинов могут пропасть популярные у россиян продукты: подробности

В настоящее время некоторые розничные сети демонстрируют противоположную картину. По имеющимся данным, отдельные ритейлеры довели долю СТМ в своем ассортименте до 95%. В зоне особого внимания оказались такие сети, как «Вкусвилл», «Да!», «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток». Именно их товарная политика может потребовать наиболее существенной корректировки в случае принятия законодательных поправок.