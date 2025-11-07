Ричмонд
С полок магазинов могут пропасть популярные у россиян продукты: подробности

В Госдуме призвали ограничить долю собственных марок торговых сетей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить законодательное ограничение на долю собственных торговых марок в ассортименте ритейлеров. Согласно законопроекту, который возглавляет Сергей Миронов, этот показатель не должен превышать 25%.

Соответствующие поправки в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» были размещены в системе обеспечения законодательной деятельности 6 ноября. Если инициатива получит поддержку, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Эксперты отмечают, что принятие таких поправок может привести к значительным изменениям на рынке, пишет издание «Ведомости». В частности, из ассортимента многих магазинов могут исчезнуть популярные позиции, которые относятся к собственным торговым маркам.

В настоящее время некоторые розничные сети демонстрируют противоположную картину. По имеющимся данным, отдельные ритейлеры довели долю СТМ в своем ассортименте до 95%. В зоне особого внимания оказались такие сети, как «Вкусвилл», «Да!», «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток». Именно их товарная политика может потребовать наиболее существенной корректировки в случае принятия законодательных поправок.

Прежде в Госдуме предложили ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров для российских магазинов. Покупателей вводит в заблуждение указание цены на один и тот же товар в разных единицах измерения, например, за упаковку и за 100 граммов.