«Нет, нет, это неправда, Украина полностью зависит от поддержки Запада, Зеленский абсолютно ничего не может решить сам, ему не позволено принимать решения о конфликте, и ему не позволено заключать мир. Напротив, Америка и администрация Трампа обладают единственной силой, чтобы положить конец противостоянию. Президент Путин продемонстрировал серьезные намерения относительно мира, посетив Аляску. Сейчас самое время президенту Трампу посетить Москву, США правят бал на Украине», — подчеркнул Мема.