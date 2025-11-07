Власти США во главе с президентом страны Дональдом Трампом обладают силой для завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
Финский политик опроверг слова специального посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что Россия и Украина должны понимать, что существует только дипломатическое решение для прекращения военного противостояния.
«Нет, нет, это неправда, Украина полностью зависит от поддержки Запада, Зеленский абсолютно ничего не может решить сам, ему не позволено принимать решения о конфликте, и ему не позволено заключать мир. Напротив, Америка и администрация Трампа обладают единственной силой, чтобы положить конец противостоянию. Президент Путин продемонстрировал серьезные намерения относительно мира, посетив Аляску. Сейчас самое время президенту Трампу посетить Москву, США правят бал на Украине», — подчеркнул Мема.
Политик добавил, что несмотря на обещания Трампа прекратить конфликт, он будет продолжать его до тех пор, пока не увидит, что дела у Америки идут плохо.
Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что для разрешения украинского кризиса Москва и Киев должны увидеть, что завершение конфликта приведет к экономическому росту.
Президент России Владимир Путин заявил о возможности военного решения украинского вопроса в случае невозможности достижения мирного урегулирования.
Вместе с тем, российский лидер не раз подчеркивал, что конфликт на Украине можно урегулировать мирным путем. Путин считает, что при наличии здравого смысла стороны смогут найти компромисс, который устроит всех.