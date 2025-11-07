Ричмонд
Проект «Молодежь Москвы» проведет интеллектуальную историческую игру

Регистрация открыта до 10 ноября.

Интеллектуальную историческую игру «Знатоки Отечества» организует проект «Молодежь Москвы» в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Соревнование пройдет в четыре этапа: три отборочных и финал. Каждый тур будет состоять из серии вопросов на исторические темы, включая период Великой Отечественной войны и современную историю, факты о выдающихся деятелях, ключевые даты и события.

В первом туре молодые люди примут участие в квизе. Следующий этап пройдет в формате морского боя. На экране отобразится пустое поле с координатами, команды будут по очереди наносить удары. Если цель поражена, модератор задаст вопрос.

В третьем туре игроков ждет музыкальная викторина: нужно прослушать отрывок из произведения и определить, к какому периоду в истории России он относится, а также назвать автора. Участниками могут стать москвичи в возрасте от 16 до 35 лет.

Присоединиться могут как группы из трех человек, так и отдельные участники, которые впоследствии объединятся в команды. Регистрация на мероприятие открыта до 10 ноября на портале «Молодежь Москвы».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.