Поморские предприниматели приняли участие в межрегиональной бизнес-миссии

«У нас состоялось 14 встреч, четыре из них — с компаниями, которые могут стать нашими прямыми клиентами: крупные предприятия Узбекистана и Армении, где актуальны наши решения. Мы обсудили и перспективы партнерства с белорусской компанией, специализирующейся на солнечных панелях: им требуется система учета энергии, а у нас есть готовое предложение», — подчеркнул генеральный директор компании «Технологии энергоучета» Евгений Шашков.