Поморские предприниматели приняли участие в межрегиональной бизнес-миссии

Предприниматели из Архангельской области приняли участие в бизнес-миссии, которая прошла в Санкт-Петербурге и была приурочена к визиту делегаций из Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе агентства регионального развития.
Участники отметили высокий интерес к продукции и решениям архангельских компаний со стороны представителей стран СНГ. Предприниматели из Поморья успешно презентовали свои разработки и производственные возможности, установили контакты с потенциальными партнерами и дистрибьюторами, а также получили обратную связь по адаптации ассортимента под специфику зарубежных рынков.
«У нас состоялось 14 встреч, четыре из них — с компаниями, которые могут стать нашими прямыми клиентами: крупные предприятия Узбекистана и Армении, где актуальны наши решения. Мы обсудили и перспективы партнерства с белорусской компанией, специализирующейся на солнечных панелях: им требуется система учета энергии, а у нас есть готовое предложение», — подчеркнул генеральный директор компании «Технологии энергоучета» Евгений Шашков.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.